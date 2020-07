Já nasceram 35 filhos da pandemia no Hospital Amadora Sintra

© Hannah Mckay/AFP

"Estas grávidas são sobretudo emigrantes, vivem em casas de um ou dois quartos e com seis ou sete pessoas, usam transportes públicos e têm trabalhos precários", a descrição de Rosalina Barroso, neonatologista do Hospital Fernanda Fonseca bate certo com o perfil da maioria dos infetados com o novo coronavírus nos concelhos de Amadora e Sintra.

Rosalina Barroso conta à TSF como está o Hospital Amadora Sintra a receber os bebés de mães com Covid-19 00:00 00:00

Nas últimas semanas esta parte da área metropolitana de Lisboa subiu aos píncaros das novas infeções, o número de partos de grávidas infetadas parece ter seguido o movimento do vírus na comunidade. "Pode ser que sim, de facto só houve um abrandamento nos últimos dias, antes tínhamos quase todos os dias uma senhora positiva."

Rosalinda Barroso é especialista em recém-nascidos, a prematuridade é o principal risco que correm estes bebés de mães infetadas, "já tivémos quatro partos de prematuros".

São muitos raras as grávidas que sabem estar infetadas antes do teste já no hospital, antes do parto. E não é por isso que as coisas têm corrido pior. "Acho que somos o hospital do país com mais partos de grávidas com SARS-COV 2, até hoje nasceram 35 bebés de mães infetadas.

Continuamos a segui-los no regresso à vida na comunidade e sabemos que estão todos bem". Há uma nota de orgulho mal disfarçado quando a médica remata a frase.

A exceção foi "um feto de 28 semanas", faleceu e a autópsia mostra que estava infetado com o novo coronavírus, no entanto "não é claro se foi essa a causa da morte, não sabemos". Este foi um dos raros caso de transmissão vertical, em que a mãe infeta o filho ainda durante o período de gestação. O mais comum é que a infeção aconteça durante o parto.

Apesar do risco, Rosalinda Barroso assume que "tentamos sempre manter a mãe junto do recém-nascido". Há cautelas de todo o tipo, como a lavagem da mama antes de dar de mamar ou o uso constante de máscara e a colocação da criança a pelo menos um metro de distância da cama da mãe.

A experiência do Hospital Fernanda Fonseca e da equipa de neonatologia confirma que tal como as crianças, os recém-nascidos tendem a ter formas muito ligeiras de Covid-19. Continuam a ser muito raros os casos de doença inflamatória grave.

A haver sequelas da infeção, sabe-se tanto como sobre os adultos - quase nada. O filho mais velho desta pandemia não terá certamente mais de seis meses.

