Já passaram mais de mil e cem militares da PSP por missões de paz internacionais

Por Rute Fonseca com Tiago Santos 29 Maio, 2020 • 12:11

Ao longo de 18 anos de missões internacionais foram destacados mais de mil e cem agentes da PSP. Atualmente, revela o diretor do Departamento de Operações da Polícia de Segurança Pública, são 18 os operacionais portugueses, espalhados por cinco países.

A propósito do Dia Internacional das Forças de Manutenção de Paz da ONU, que se assinala esta sexta-feira, Luís Elias explica que a PSP tem atualmente militares destacados para a Colômbia, Republica Centro Africana, Mali, Sudão do Sul e Iémen.

A repórter Rute Fonseca ouviu o diretor do Departamento de Operações da PSP

A PSP foi pioneira quando em março de 1992 integrou a missão de polícia da ONU na UNPROFOR - a Força de Proteção das Nações Unidas na ex-Jugoslávia. Bósnia, Guatemala, Serra Leoa, Afeganistão são alguns dos muitos países onde já estiveram presentes.

"Temos destacados 18 policias", lembra Luís Elias, explicando qual o papel das forças de segurança no países onde estão destacados. "Participamos, quer na formação dos polícias locais, quer no apoio humanitário, quer na investigação de crimes graves até ao contributo na captura de criminosos de guerra. Um trabalho discreto"

"No nossa capacidade de interação com as comunidades locais, muitos vezes em locais, como África ou América do Sul ou na Ásia, onde as culturas, os hábitos e costumes também, onde a pobreza e as condições são muito críticas".

Um trabalho pouco visível para a opinião pública, mas "muito gratificante" garante o responsável.

Atualmente, 91% dos polícias destacados são homens, mas a PSP quer aumentar a participação de mulheres.