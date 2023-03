Já pode ver se terá direito a reembolso do IRS, dois descarrilamentos seguidos na Suíça e outros destaques TSF

© Fabrice Coffrini /AFP

A entrega do IRS arranca no sábado, dia 1 de abril, mas já pode ver no Portal das Finanças a simulação que lhe indica se vai ou não receber reembolso. No entanto, os montantes ainda podem mudar consoante as informações que introduzir quando fizer o IRS.

Várias pessoas ficaram feridas quando dois comboios regionais descarrilaram no noroeste da Suíça, em dois acidentes distintos separados por poucos minutos.

O Presidente da República reconhece que o nascimento e a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não foram fáceis, mas nem por isso o seu coração se torna "mais mole e menos exigente".

O Parlamento aprovou a nova versão da lei da morte medicamente assistida, depois de o diploma ter sido alterado para responder às exigências do Tribunal Constitucional, que o chumbou, pela segunda vez, a 30 de janeiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusa, para já, comentar o assunto. Pediu uma "folga" para ler o diploma com atenção e, caso tenha dúvidas, enviará para o Tribunal Constitucional ou devolverá ao Parlamento.

A Polícia Judiciária deteve esta sexta-feira dois homens e uma mulher, todos da mesma família, pela presumível autoria de crimes de tráfico de pessoas para escravidão e exploração laboral.

Contra a atual liderança, o antigo deputado Nelson Silva assume a candidatura a porta-voz do PAN para "reconstruir" o partido e evitar que se torne "irrelevante" na política portuguesa. Nelson Silva tem criticado a atual direção, desde as eleições legislativas, quando a derrota política fez com que o partido passasse de três para apenas um deputado.

A proibição da pesca da sardinha terminava esta sexta-feira, dia 31 de março, mas a interdição irá manter-se até 2 de maio. Não porque o stock esteja em perigo, mas porque o teor de gordura da espécie ainda não é o desejável. A sardinha quer-se gorda e a pingar no pão, mas ainda está magrinha e o setor da pesca e a administração chegaram a um entendimento.

A leitura da acusação contra Donald Trump está marcada para a próxima terça-feira no tribunal de Manhattan, em Nova Iorque, depois de o antigo presidente dos Estados Unidos ter sido indiciado por um grande júri pelo alegado pagamento de um suborno no valor de 130 mil dólares à atriz pornográfica Stormy Daniels, pouco antes das eleições de novembro de 2016, para ocultar uma suposta relação extraconjugal.

Vários partidos vão propor alterações à proposta de IVA zero. Em declarações aos jornalistas, PCP e Livre explicam o que querem mudar.