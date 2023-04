Já pode votar no nome para a nova ponte do Metro do Porto sobre o rio Douro. Saiba como

© José Coelho/Lusa (arquivo)

O nome da nova ponte sobre o rio Douro, que irá servir a futura Linha Rubi do Metro do Porto, pode ser votado a partir desta quinta-feira, até 5 de maio, no portal participa.pt, existindo seis opções possíveis.

Segundo a votação promovida pelos municípios do Porto e Vila Nova de Gaia, pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática (que tutela a Metro do Porto) e pelo Jornal de Notícias, há seis nomes propostos: ponte da Boa Viagem, ponte Douro, ponte da Ferreirinha, ponte da Boa Passagem, ponte da União e ponte Engenheiro Joaquim Sarmento.

A escolha foi feita por cinco homens que compuseram a comissão de seleção: os historiadores Amândio Barros e Hélder Pacheco, o jornalista e investigador Germano Silva, o engenheiro civil Humberto Varum e o músico Rui Veloso.

De acordo com o portal de votação, também acessível através do 'site' do Jornal de Notícias, a sugestão ponte da Boa Viagem "é um apelo à tradição marítima e à forte ligação ao mar das gentes que vivem nas duas margens do Douro", a ponte Douro "remete para a memória do rio" e a ponte Ferreirinha evoca Dona Antónia Adelaide Ferreira, empresária do Vinho do Porto e "uma das figuras mais marcantes do Douro".

Já a ponte da Boa Passagem assinala o cruzeiro homónimo, que "ainda existe na margem esquerda, em Gaia, junto do rio Douro, e no local onde ficava o pelourinho, destruído pela grande cheia de 1909", a ponte da União remete para a "união secular entre as duas cidades, do Porto e de Vila Nova de Gaia", e a referência a Joaquim Sarmento homenageia "um dos nomes mais prestigiados da engenharia portuguesa, autor de projetos emblemáticos na cidade e arredores (antigo Estádio das Antas, igrejas do Carvalhido e das Antas, mercados de Matosinhos e Bom Sucesso)".

Os nomes propostos tinham de incluir, pelo menos, uma de duas exigências: "serem nomes de individualidades falecidas há mais de um ano, com excecional relevo regional, nacional ou internacional, ou designações de natureza histórica, geográfica, económica, social, cultural, ou outra, nacionais ou estrangeiras, que, por razões atendíveis, se encontrem, especialmente, ligadas às cidades do Porto e de Gaia".

No final do período de votação, que termina no dia 05 de maio, uma nova comissão de Decisão, composta pelo ex-presidente da Metro Ricardo Fonseca, pelo coordenador do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Fernando Sousa, e pela professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto por Fernanda Ribeiro validará o nome final, que será anunciado em 02 de junho.

A ponte unirá a zona do Campo Alegre, no Porto, à da Arrábida, em Vila Nova de Gaia, e além do canal para o metro, contará com ciclovia e espaço para circulação pedonal.

O lançamento do concurso público para a construção da Linha Rubi (Santo Ovídio - Casa da Música) estava inicialmente previsto para 17 de março, e o custo da obra, de 299 milhões de euros (totalmente financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência), também vai ser revisto em alta, segundo disse o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, no dia 08 de março.