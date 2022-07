Já regressaram a casa 27 das 30 pessoas retiradas em Freixianda devido ao fogo

© Paulo Cunha/EPA

Por Carolina Quaresma com Rui Cid 13 Julho, 2022 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de muitas horas de aflição no concelho de Ourém, a situação está mais tranquila. O presidente da câmara, Luís Albuquerque, garantiu, em declarações à TSF, que nesta altura não há habitações em risco. Na terça-feira, por precaução, 40 utentes de lares tiveram de ser transferidos para outras unidades. Na Freixianda, 30 pessoas foram retiradas de casa e pernoitaram em centros de abrigo, mas quase todas já voltaram para casa.

"A maior parte delas já regressou a casa e há três que estão alojadas no pavilhão desportivo do município até haver condições para que possam regressar também", afirma o autarca, sublinhando que isso poderá acontecer ainda durante o dia desta quarta-feira, "se não houver um agravamento do incêndio".

Ouça as declarações de Luís Albuquerque à TSF 00:00 00:00

De acordo com dados disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 08h30 estavam em curso 11 incêndios, que mobilizavam 1.317 operacionais, com o apoio de 398 veículos e dois meios aéreos.

Às 08h30, mais de 2.600 operacionais combatiam 48 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 800 veículos e três meios aéreos.

Mais de uma centena de concelhos, quase todos dos 18 distritos de Portugal continental, apresentam esta quarta-feira um perigo máximo ou muito elevado de incêndio rural.

Os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja vão estar até às 00h00 de quinta-feira sob aviso vermelho devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima.

Os distritos de Viana do Castelo e Faro escapam ao vermelho, mas estão sob aviso laranja e amarelo, respetivamente, até às 18h00 de quinta-feira, também por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Portugal continental entrou às 00h00 de segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar às 23h59 de sexta-feira, mas poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país.