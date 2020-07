© Miguel Pereira/Global Imagens

Mais de 44 mil alunos do 11.º ano voltaram esta sexta-feira às escolas para realizar o exame de Biologia e Geologia.

A 1.ª fase dos exames nacionais começou no início da semana, depois de ter sido adiada devido à pandemia da Covid-19. Este ano as provas apenas contam para quem necessita de as utilizar como prova de ingresso no Ensino Superior.