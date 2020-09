Já são conhecidos os resultados da primeira fase de acesso ao Ensino Superior

© André Rolo / Global Imagens

Os resultados da primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior já são conhecidos e podem ser consultados aqui.

Em ano de pandemia, mais de 51 mil estudantes conseguiram colocação no ensino superior público, um aumento de 15% face ao ano passado. Mais de metade entrou na primeira opção.

No entanto, também foram mais os estudantes que decidiram concorrer (mais 23% do que no ano passado) e este ano quase 12 mil não ficaram colocados, podendo agora concorrer à 2.ª fase que começa na segunda-feira com mais de seis mil vagas disponíveis.

Ou seja, este ano houve 62.930 alunos a tentar a sua sorte, dos quais 11.966 não conseguiram lugar no ensino universitário nem politécnico.

O ministério do Ensino Superior espera que este ano letivo o número de estudantes a frequentar universidades e politécnicos seja o maior dos últimos anos.

Dos 50 mil caloiros, pouco mais de 30 mil vão para o ensino universitário (30.671) enquanto as instituições politécnicas vão receber cerca de 20 mil novos estudantes (20.293).

Tanto as universidades como os institutos politécnicos registam um aumento de cerca de três mil alunos em relação ao ano passado: As universidades passam de 27.280 para 30.671 e o ensino politécnico de 17.220 para 20.293 alunos.

As médias mais altas registaram-se de novo em Lisboa. O curso de Engenharia Aeroespacial e Engenharia Física e Tecnológica, do Instituto Superior Técnico, tiveram a média de 19,3 valores.