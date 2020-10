Já são conhecidos os resultados da segunda fase de acesso ao ensino superior

© Pedro Correia/Global Imagens

Os resultados da segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior já são conhecidos e podem ser consultados aqui.

Em ano de pandemia, quase 10 mil (9787) estudantes conseguiram colocação no ensino superior público na segunda fase de acesso, o que eleva o número total de colocados para 53.984, um aumento de 16% face ao ano passado. Ficaram ainda por preencher 4255 vagas.

As colocações dividem-se entre 5.253 estudantes no ensino superior politécnico (uma subida face aos 4789 no concurso de 2019/20) e 4.534 no ensino universitário (face a 4485 no concurso de 2019/20).

Na primeira fase do concurso deste ano 51 mil estudantes tinham sido colocados, sendo que apenas 46.372 (91%) efetuaram a matrícula e inscrição.

Por isso, para esta segunda fase, além das 11.698 vagas colocadas a concurso, houve mais 2175 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase que foram colocados nesta segunda fase.

No total, houve 22750 candidatos a esta segunda fase do concurso: destes, 9720 tinham obtido colocação na primeira fase e 7911 estavam até matriculados. Apenas 5003 dos mais de 20 mil candidatos não tinham concorrido à primeira fase de colocações.

Segundo o ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os resultados da colocação na segunda fase confirmam "as estimativas de ingresso no ensino superior público, que apontam para cerca de 95 mil novos estudantes em 2020/21 quando consideradas todas as vias de ingresso".

A matrícula e inscrição dos alunos colocados nesta segunda fase é realizada entre 15 e 19 de outubro junto da instituição de ensino superior.

As mais de quatro mil vagas que ficaram por preencher podem agora ser disponibilizadas para a terceira fase do Concurso Nacional de Acesso "ou reverter para os concursos especiais e para os concursos de mudança de par instituição/curso".

A Direção-Geral do Ensino Superior sublinha que "cada instituição de ensino superior decide, para cada um dos seus cursos, sobre a abertura da terceira fase do concurso".

As vagas colocadas a concurso na terceira fase são divulgadas no dia 22 de outubro, com o concurso a iniciar-se nesse mesmo dia e a decorrer até 26 de outubro.

As candidaturas a esta terceira fase decorrem entre 22 e 26 de outubro, com o Concurso Nacional de Acesso de 2020 a concluir-se até ao final de outubro.