Há ainda quatro mil pessoas em espera das 60 mil que auto-agendaram vacinação

A 6 de junho, vão começar a ser chamadas pessoas, através do agendamento local e não centralizado (online), e só depois abrirá o agendamento online para a faixa acima dos 40 anos, diz Gouveia e Melo. O vice-almirante diz que é esperado acabar a vacinação das pessoas acima dos 30 anos entre o fim de julho e agosto.

De acordo com Henrique Gouveia e Melo, "o auto-agendamento não tem causado problemas". O que acontece é o esgotamento da capacidade de agendamento de vagas. Aliás, "o fluxo foi tão grande" que ficaram 60 mil pessoas à espera, mas agora já só há apenas quatro mil pessoas a aguardar.

A partir de 6 de junho serão chamadas através do agendamento local as pessoas com mais de 40 anos.

Crianças podem nem sequer chegar a ser vacinadas

Havendo uma segurança quanto à fiabilidade da vacina da Pfizer, é possível que a DGS autorize a vacinação de pessoas abaixo dos 15 anos, como nos EUA, mas Henrique Gouveia e Melo explica que, quando se chegar à faixa etária dos 18 anos, deixa de haver propagação comunitária e o vírus pode passar a ser endémico. "Mata-se o vírus na comunidade e protege-se as crianças."

