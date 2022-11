Já somos oito mil milhões, as sequelas das declarações de Ronaldo outros destaques TSF

Cristiano Ronaldo © António Pedro Santos/EPA

As Nações Unidas estimam que, algures na Terra, tenha nascido esta manhã o bebé oito mil milhões. O planeta Terra passa a ser agora a casa de oito mil milhões de humanos. A China continua a ser o país mais populoso do mundo, mas a Índia prepara-se para atingir a liderança em termos populacionais já no próximo ano.

O internacional português João Mário esclareceu, esta terça-feira, que "não há nenhum problema" entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, após um vídeo publicado pela Federação Portuguesa de Futebol, que levantou dúvidas sobre o relacionamento entre os dois jogadores.

O jogador da seleção portuguesa, João Mário, garantiu, esta terça-feira, que as declarações de Cristiano Ronaldo sobre o momento no Manchester United não vão trazer pressão adicional para os 26 convocados de Portugal antes do Mundial do Catar.

Num novo excerto da entrevista que tem causado polémica, o Ronaldo diz ter sentido que não era "justo" deixar a família no hospital para ir fazer a pré-época, ataca a família que é dona do Manchester United e diz-se desiludido com antigos colegas de balneário.

O médio do Liverpool Fábio Carvalho "decidiu abdicar de representar" a seleção portuguesa de sub-21, informou na segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol, esclarecendo que a decisão do jogador foi comunicada através de "algumas mensagens SMS".

O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, pediu esta terça-feira um cessar-fogo de um mês na Ucrânia, durante o Mundial de futebol 2022, assegurando que o desporto pode desempenhar um papel unificador.

A Rússia considera "irrealistas" as condições impostas pela Ucrânia para negociar a paz. Em declarações na cimeira do G20, na Indonésia, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo diz que a Ucrânia "recusa falar" com Moscovo, o que torna "difícil chegar a um entendimento".

A maioria dos membros do G20 condena a guerra na Ucrânia e destaca as devastadoras consequências humanas e económicas globais, numa declaração que deverá ser aprovada na cimeira do grupo em Bali.

Um jornal oficial do Partido Comunista Chinês manifestou esta terça-feira, em editorial, esperanças de que o encontro de segunda-feira, entre os líderes da China e Estados Unidos, signifique um "novo começo" nas relações bilaterais.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu junto dos líderes dos países do G20 que o acordo de exportação de cereais ucranianos, que expira na sexta-feira, deve ser prorrogado indefinidamente.

A chuva torrencial que atinge há vários dias a região de Nova Gales do Sul, na Austrália, está a provocar cheias graves. As autoridades estão particularmente preocupadas com a barragem Wyangala, que está a transbordar