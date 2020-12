Já tive Covid-19, devo ser vacinado? Perguntas e respostas sobre a vacinação em Portugal

A expectativa é que até ao final de 2021 todos os portugueses que queiram ser vacinados contra a Covid-19 o possam fazer. É uma luz ao fundo do túnel, mas será um túnel "muito comprido e bastante penoso", nas palavras de António Costa.

Este domingo deu-se o primeiro passo, com o início da vacinação em Portugal, nos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central, mas ao longo do próximo ano a vacina deve chegar ao resto da população.

Quando posso ser vacinado?

A primeira fase de vacinação, prevista até ao final de março de 2021, destina-se a profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados a doentes; profissionais das Forças Armadas, forças de segurança e serviços críticos; profissionais e residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e instituições similares; profissionais e utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

A partir de fevereiro de 2021 podem ser vacinadas pessoas com idade igual ou superior a 50 anos e com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca; doença coronária; insuficiência renal (Taxa de Filtração Glomerular < 60ml/min); (DPOC) ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

A partir de abril de 2021 dá-se início à segunda fase da vacinação, destinada a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos (que não tenham sido vacinadas previamente); pessoas entre os 50 e os 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias: diabetes; neoplasia maligna ativa, doença renal crónica (Taxa de Filtração Glomerular > 60ml/min); insuficiência hepática; hipertensão arterial; obesidade.

Só na terceira fase de vacinação - em data a determinar após a conclusão da segunda fase - poderá receber a vacina toda a restante população.

Deverá esperar até ser contactado para receber a vacina, mas é possível fazer aqui uma simulação para ficar a saber em que altura poderá ser chamado.

Já tive Covid-19, devo ser vacinado?

De acordo com o ministério da Saúde, a maioria dos especialistas considera ser seguro que quem já teve a doença tome a vacina.

A grande maioria das pessoas que já tiveram Covid-19 adquiriram proteção contra a doença, mas esta imunização aparenta durar apenas três ou quatro meses, pelo que ter sido contagiado não invalida a tomada da vacina.

O que não deve mesmo acontecer é ser vacinado estando doente com Covid-19 no momento em que é chamado pelo SNS, assim como se estiver em isolamento profilático, à espera dos resultados de um teste, ou se não tiver a certeza que está bem.

Se estiver com febre, tosse, dificuldade respiratória, alterações do paladar ou do olfato não deve ser vacinado e deverá contactar o SNS 24 (808 24 24 24).

Quem não deve ser vacinado?

As grávidas e as crianças e jovens até 18 anos ficam, para já, fora do plano por falta de dados para recomendar a vacinação.

À semelhança de outros países da União Europeia, em Portugal a vacina é facultativa - qualquer pessoa pode decidir não tomar a vacina.

As pessoas com alergias podem ser vacinadas?

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica defende que a vacina Pfizer-BioNTech para a Covid-19 "não deve ser administrada a doentes com antecedentes de reações alérgicas graves a vacinas".

No entanto, ainda não há uma posição oficial das autoridades de saúde. Questionada sobre as notícias de reações adversas causadas pela vacina da Pfizer em pessoas com alergias, a ministra da Saúde, Marta Temido respondeu que Portugal está atento ao assunto.

Onde posso ser vacinado?

A vacina contra a Covid-19 é gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde. Será administrada em 1.200 pontos do país que já existem na rede de centros de saúde, mas mais tarde podem vir a ser dada noutros locais.

Nos lares e estruturas similares, os trabalhadores e residentes vão ser vacinados no local por profissionais do SNS.

Devo esperar reações adversas?

Tal como com qualquer outro medicamento, algumas pessoas podem ter reações adversas após toma da vacina contra a Covid-19, mas a maioria são ligeiras e de curto prazo (geralmente, desapareceram ao fim de 24 a 48 horas).

Alguns indivíduos vacinados nos ensaios clínicos, relataram ter sentido: dor no local de injeção; fadiga; dor de cabeça; dores musculares; dor nas articulações e/ou febre.

Outros efeitos como vermelhidão no local da injeção e náuseas ocorreram em menos de 1 em cada 10 casos.

Quando recebo a segunda dose?

São necessárias duas tomas para a vacina ser eficaz. Depois de ter recebido a primeira dose deverá agendar a segunda, de acordo com a indicação do médico ou enfermeiro, o que acontecerá logo após ter recebido a primeira dose.

Haverá vacinas para todos?

Portugal já assegurou, junto dos mecanismos da União Europeia, cerca de 22 milhões de doses de vacinas, suficientes para vacinar todos os residentes em Portugal.

Até ao fim do primeiro trimestre de 2021, deverão chegar a Portugal cerca de 1,3 milhões de doses da Pfizer e ao longo do ano espera-se que cheguem as restantes.

Portugal reservou ainda 227.000 vacinas da Moderna e 1,4 milhões da vacina AstraZeneca/Oxford, que ainda têm de ser autorizadas pelos reguladores para entrar no mercado.

E depois da vacina?

A pandemia não acaba com a toma da vacina: ainda é preciso percorrer o longo e penoso túnel de que fala António Costa.

Apenas com cerca de metade da população imunizada se atinge o "ponto crítico" para o vírus e a partir daí se caminha para a chamada imunidade de grupo, período em que se espera que uma menor capacidade de o vírus circular conduza a uma redução do número de contágios, hospitalizações e mortes.

É expectável que ao longo de todo o ano de 2021 ainda seja recomendado usar máscara, manter distância física, reforçar a higiene das mãos e tomar todos os cuidados para evitar a propagação do vírus.

