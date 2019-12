Daniel Craig nas gravações do filme 007 - Sem Tempo Para Morrer © Nicole Dove/2019 DANJAQ, LLC AND MGM

Armas sofisticadas, carros cheios de truques, muitas explosões, vilões e, claro, bond girls. Não falta nada naquele que é o primeiro trailer oficial a ser divulgado do filme "007 - Sem Tempo para Morrer".

O 25º filme da saga 007 marca o regresso de Daniel Craig ao papel de James Bond. Ao lado do actor regressam também Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux e Jeffrey Wright. Como novidades na lista de atores temos o oscarizado Rami Malek, no papel do vilão, e Lashana Lynch, a atriz que vai assumir o número 007 depois de Daniel Craig.

Marcado por uma produção cheias de solavancos e atrasos- o realizador Danny Boyle abandonou o filme na fase da pre-produção, Daniel Craig magoou-se, uma explosão no local das filmagens e a prisão de um homem que estava a gravar ilegalmente as filmagens - "007 - Sem Tempo para Morrer" arranca com James Bond a gozar uma aparente reforma na Jamaica. A paz termina rapidamente quando o velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece com um pedido de ajuda.

O trailer deixa ainda antever uma possível traição de Madeline Swan, a personagem interpretada por Lea Seydoux, e as suas ligações ao vilão da história, um cientistas megalómano interpretado por Malek.

"007 - Sem Tempo para Morrer" chega aos cinemas portugueses a 8 de abril de 2020.