Janeiras cantadas à porta para espantar solidão

A Tuna da Universidade Sénior de Amarante tem andado, este mês de janeiro, a cantar as janeiras aos mais velhos do concelho, que vivem sozinhos ou isolados. Foram sinalizados pela GNR, no âmbito da operação Censos Sénior, e são permanentemente acompanhados por serem consideradas pessoas vulneráveis. Para além das palavras de conforto e dos conselhos de segurança, a Câmara e GNR de Amarante também lhes levam música à porta.

Para quem vive sozinho a maior parte do tempo, irem-lhe cantar as janeiras à porta é como uma bênção. Ana de Jesus Pinto, 85 anos, exulta e dá "glórias a Deus" pela visita feita à Aldeia Velha, sua terra, pela Tuna da Universidade Sénior de Amarante, que levou "muita alegria e paz". "Nunca pensei ver aqui este povo a visitar os velhos!?", enfatizou.

Na Aldeia Velha só vivem 13 pessoas. Já foram mais, mas foram saindo de uma terra pequena, pendurada na Serra da Aboboreira, à procura de melhor vida. Emília Pinheiro, 70 anos, nascida e criada lá, também "gostou muito" de ver mais pessoas na terra. "Só foi pena a atuação não durar até à noite para o povo estar entretido". Agora, só espera que a Tuna volte no próximo ano e que ela ainda lá esteja.

Claudina Magalhães, de 89 anos, que vive sozinha no lugar da Guarda, esperou nas escadas de casa que o grupo vestido de negro lhe fosse cantar uma canção da época dos Reis. Um momento curto, mas que considerou "uma festa muito linda", tendo-lhe bastado para alegrar o dia.

Mas não só quem ouve fica de coração cheio. Joaquina Teixeira, cantadora da Tuna, também saiu dali satisfeita por poder "levar alegria a pessoas que vivem tão isoladas e ficam tão felizes com a visita".

Esta iniciativa resultante da parceria entre a Câmara e a GNR de Amarante não tem só cantares de janeiras. O capitão Luís Alves diz que também vão cantar os parabéns aos mais velhos sinalizados no seu dia de aniversário. "Porque alguns veem o tempo passar e até se esquecem que fazem anos", realça.

O vice-presidente da Câmara, Jorge Ricardo, acrescenta outros serviços prestados por uma equipa multidisciplinar do Município, cujo trabalho serve para sensibilizar os idosos para terem "uma alimentação e hábitos mais saudáveis". O autarca salienta que o objetivo é que tenham "uma vida mais ativa" para poderem "envelhecer com alguma qualidade" e para que "não se sintam tão isolados como estão".

O cantar das janeiras aos idosos de Amarante que vivem sozinhos nas aldeias termina na próxima segunda-feira, 30 de janeiro.