Jardim Botânico de Coimbra recebe 1.ª exposição internacional de orquídeas este fim de semana

Todas as cores, vários tamanhos e muito perfume. Todas as espécies não caberiam nas salas da Estufa Tropical do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. "Temos cerca de 28 a 30 mil espécies naturais e muitas mais manipuladas em laboratório, são centenas de milhar." A Presidente da Associação de Orquidofilia é colecionadora há mais de 50 anos, uma "orquidoida", como a ouvimos dizer.