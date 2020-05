Jardim Zoológico de Lisboa reabre na sexta-feira "com regras diferentes"

© João Relvas/Lusa

O Jardim Zoológico de Lisboa vai reabrir ao público na sexta-feira, mas "o regresso ao ativo" será feito por fases e as apresentações e atrações vão continuar encerradas, sendo aconselhada a utilização de máscara dentro do parque.

"Fechado há quase dois meses, o Jardim Zoológico reabre na próxima sexta-feira. Como espaço amplo e ao ar livre a morada mais selvagem de Lisboa tem a possibilidade de abrir as portas nesta primeira tentativa de busca pela normalidade", lê-se num comunicado da instituição.

Contudo, é acrescentado, o "regresso ao ativo" será realizado por fases e as apresentações e atrações estarão temporariamente encerradas, tal como a loja do Jardim Zoológico.

Além disso, a instituição aconselha que os visitantes circulem de máscara dentro do parque e respeitem as orientações da Direção-Geral da Saúde.

"O mesmo Zoo de sempre e da memória de todos, mas com regras diferentes", é salientado pela instituição, referindo-se que, tal como aconteceu até agora, no processo de reabertura continuarão a ser tidas em conta as recomendações e diretrizes da Direção-Geral da Saúde, que serão "aplicadas às diferentes situações vividas no parque".

Na nota é ainda referido que, desde que fechou as portas aos visitantes, em 16 de março, devido à pandemia de Covid-19, o Jardim Zoológico nunca 'baixou os braços' e manteve "os padrões de excelência que sempre o caracterizaram, no cuidado dos animais".

"Manteve igualmente a sua missão fora de portas, através da contínua colaboração em programas de conservação no habitat natural, bem como no cumprimento da sua missão educativa de sensibilização das famílias e comunidade escolar para a necessidade de conservar a biodiversidade do planeta", lê-se no comunicado.

Nestes dois meses, o parque "reinventou-se e marcou presença na vida de famílias, alunos e professores, através de conteúdos nas mais diversas plataformas, e nem a sempre tão esperada 'Caça ao ovo da Páscoa' deixou de acontecer", é lembrado.