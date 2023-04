JMJ: comando da PSP de Leiria prepara plano de segurança para o dia da diocese

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 05 Abril, 2023 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Comando Distrital da PSP de Leiria está a preparar o plano de segurança para o dia da diocese, que deverá receber milhares de jovens na região no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

Com vista à criação de um plano conjunto de segurança, o comando organizou uma reunião com as diferentes forças de segurança, proteção civil, entidades médicas, entre outras que estarão envolvidas em toda a operação de receção aos participantes na JMJ, disse à agência Lusa o comandante José Figueira.

Antes da Jornada Mundial da Juventude, as dioceses de todo o país vão promover o encontro de jovens de todo o mundo. A chegada dos peregrinos ocorrerá de 26 a 31 julho 2023.

"É expectável que grande parte das viagens, estadias e visitas dos grupos de peregrinos seja efetuada através de planeamento, podendo não ser do conhecimento dos coordenadores. Estima-se que a Diocese de Leiria-Fátima receba cerca de dez mil pessoas", adiantou a PSP.

O Comando de Leiria prevê ainda que cerca de 60% dos peregrinos cheguem no dia 26 de julho e 40% durante a semana, a maioria (80%) de autocarro. O alojamento será em casas de famílias, instalações paroquiais ou públicas.

Segundo o programa apresentado na reunião pela PSP, estão previstos dois dias de peregrinação ao Santuário de Fátima, nos dias 27 e 28, realizando-se no dia 29 de julho a Festa Missa de Envio, no Jardim da Almuinha, em Leiria, com peregrinos estrangeiros e os jovens e famílias da Diocese de Leiria-Fátima.

José Figueira destacou à Lusa a importância de começar já a preparar o plano de segurança do evento no Jardim da Almuinha Grande, tendo em atenção a configuração dos espaços, as características do palco, o controlo de acessos, as condições de evacuação, a localização de meios da proteção civil, assistência médica, bombeiros, pontos de fornecimento de água, instalações sanitárias e postos de informações.

"Será necessário reforçar nesses dias o serviço de Pediatria e de Ortopedia, tendo em conta que muitos são jovens menores e nestes eventos há sempre pequenos traumas", explicou o superintendente.

Foi ainda discutida a criação de um posto de comando e de controlo operacional conjunto e planos de mobilidade, sanitário e de emergência médico e hospitalar.

A reunião de coordenação, que se realizou há cerca de uma semana, envolveu representantes da PSP, Diocese Leiria-Fátima, Ministério Público, Proteção Civil Regional e Municipal, Câmara Municipal de Leiria Bombeiros Voluntários de Leiria, Cruz Vermelha, Exército, Força Aérea, Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Serviço de Informações de Segurança, Sistema de Segurança Interna, Capitania da Nazaré, Capitania de Peniche, Administração Regional de Saúde do Centro, Centro Hospitalar de Leiria e Acilis - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A edição deste ano, que contará com o Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19.