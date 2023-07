JMJ debaixo de sol. Lisboa com temperaturas máximas entre 30 e 35 graus na próxima semana

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

A zona de Lisboa vai ter na semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) um tempo típico de verão, com temperaturas máximas a rondar os 30 graus até meio da semana, subindo depois até aos 35 no final.

A propósito da JMJ, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou esta sexta-feira as previsões entre 1 a 6 de agosto, altura em que decorre na capital o encontro de jovens com o Papa Francisco e no qual são esperadas mais de um milhão de pessoas.

De 1 a 6 de agosto, na região de Grande Lisboa, o céu estará em geral limpo, apresentando-se muito nublado por nuvens baixas durante a madrugada e manhã dos dias 1, 2 e 3 de agosto.

Até esse dia, prevê o IPMA, a temperatura irá variar entre valores mínimos de 18 e 20°C (graus celsius) e máximos de 28 a 29°C.

Depois, entre 4 e 6 de agosto, prevê-se uma subida da temperatura máxima, com valores que deverão variar entre 32 e 35°C.

"Desta forma, enquanto que até dia 3 é expectável que o desconforto térmico, devido a temperaturas elevadas, se concentre entre as 12 e as 15:00, a partir de dia 4 o desconforto térmico deverá ocorrer entre o meio da manhã e o final da tarde, sendo naturalmente maior a meio do dia. O vento irá começar por soprar moderado de noroeste, com mais intensidade no período da tarde (regime de nortada), com tendência para diminuir de intensidade a partir de dia 3 e passando a ser por vezes de nordeste", informa o IPMA em comunicado.

Em relação a Fátima, onde o Papa estará (dia 5), o IPMA prevê para esse dia céu limpo e uma temperatura que vai variar entre 17°C de mínima 35°C de máxima. O vento irá soprar em geral fraco de nordeste.

O IPMA refere ainda que irá apoiar os participantes da JMJ 2023 através da criação de um "microsite" com informação meteorológica de consulta rápida sobre três locais na cidade de Lisboa, representativos das zonas onde se espera maior afluência de participantes.

A página, em português e inglês, terá previsões atualizadas diariamente para um período de cinco dias e será disponibilizada a partir de segunda-feira, com a indicação da ligação através da página principal do IPMA.