JMJ: FlixBus aumenta em 85% viagens domésticas e duplica ligações a Espanha

Autocarro FlixBus © Wikimedia Commons

A FlixBus vai aumentar a partir desta quinta-feira a oferta de viagens domésticas em 85% e duplicar todas as ligações a Espanha, devido à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), anunciou a transportadora rodoviária de passageiros.

"Nas linhas domésticas, a FlixBus irá reforçar em 85% a sua oferta dentro de Portugal, chegando este reforço aos 100% em todas as ligações a Espanha, e em 60% nas ligações internacionais a França", lê-se em comunicado enviado à agência Lusa.

A partir desta semana, a FlixBus passa a disponibilizar mais de 250 viagens semanais de Lisboa, Coimbra e Porto para Fátima.

No entanto, ressalvou a empresa, "o crescimento da procura não se faz apenas à conta dos peregrinos que viajam para Lisboa por ocasião da Jornada Mundial da Juventude", pelo que "também as ligações entre Lisboa e Porto verão as ofertas reforçadas, chegando às 100 ligações diárias", para "dar resposta à enorme procura que se verifica neste corredor nesta época do ano".

A nível internacional, todas as linhas com origem em França e Espanha e com destino a Lisboa e Fátima serão reforçadas, incluindo o lançamento de uma linha noturna especial que vai ligar Santiago de Compostela e Vigo a Fátima e Lisboa.

"Estamos a ter uma enorme procura nas viagens internacionais para Lisboa e Fátima, especialmente de França e Espanha, o que significa que muitos dos peregrinos viajarão de autocarro para este evento. Estamos a falar de mais de 100 cidades que irão estar ligadas a Lisboa", afirmou o diretor ibérico da FlixBus, Pablo Pastega.

Para o responsável, o maior desafio para os operadores de transporte nas próximas semanas prende-se com o acesso e a circulação na cidade de Lisboa.

"Vai ser um evento único, que projetará Lisboa e o país no teatro internacional dos grandes eventos mundiais, e por isso é fundamental que as autoridades garantam todas as condições também para os operadores de transportes", defendeu, lembrando que está prevista a circulação de pelo menos quatro mil autocarros na capital, mais cerca de 20% dos participantes que se espera que se desloquem de carro, o que se traduz em cerca de 60 mil carros a entrar e a sair da cidade.

A FlixBus criou ainda um grupo de trabalho para dar resposta aos constrangimentos que irá ter ao longo das Jornadas Mundiais da Juventude, que inclui o reforço do departamento de controlo de tráfego em Portugal, Espanha e França, reforço do serviço de apoio ao cliente, e também do departamento de emergências e crises.

A empresa manifestou preocupações acrescidas com as restrições de acesso ao terminal de autocarros do Oriente, no Parque das Nações, próximo de uma das principais localizações dos eventos da Jornada Mundial da Juventude, uma vez que não tem autorização para utilizar o terminal de Sete Rios, nem nenhuma paragem complementar na cidade de Lisboa.

"Contamos com todas as autoridades para que o transporte dos milhares de peregrinos que vão viajar para a Jornada Mundial da Juventude ocorra da melhor forma possível", apontou o responsável da empresa que opera em Portugal desde 2017.