JMJ: Fundação com resultados operacionais de quase 4,8 milhões de euros em 2022

© Miguel A. Lopes/Lusa

Por TSF/Lusa 26 Maio, 2023 • 12:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 anunciou hoje ter fechado o ano de 2022 com resultados operacionais de 4,79 milhões de euros, sendo o total das receitas oriundo de doações.

O relatório e contas revela que os gastos totais do exercício da gestão da Fundação JMJ Lisboa 2023 totalizaram o valor de 1,083 milhões de euros, o que equivale a 23% dos rendimentos globais.

"A maior parte da despesa (68%) foi realizada na rubrica de fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal equivaleram a 29% da despesa e 3% foram gastos com o pagamento de impostos e seguros", adianta a Fundação, em comunicado.

Ouça aqui a reportagem de Dora Pires. 00:00 00:00

No documento, é referido que, "num esforço permanente de transparência e escrutínio das contas da Fundação JMJ Lisboa 2023", o relatório foi validado e aprovado por uma consultora externa, "de forma a garantir que o desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos a 2022, cumpriu todas as normas contabilísticas e de reporte financeiro".

A Fundação presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar compromete-se, por outro lado, "a fazer um balanço da Jornada junto do Dicastério para os Leigos, Família e Viva".

No relatório e contas de 2022 da Fundação JMJ Lisboa revela, por outro lado, que o 'website' da Jornada teve mais de dois milhões de visitas e, nas redes sociais, a atividade da JMJ teve um milhão de seguidores no Facebook e 244 mil no Instagram.

Entretanto, "a projeção de participação de responsáveis eclesiais" na Jornada foi atualizada para um total de 800 bispos, entre outros altos representantes eclesiásticos, "oriundos de 110 nacionalidades e falantes de 58 idiomas".

Durante o ano de 2022, a Fundação contou com 16 colaboradores permanentes.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa -- que esta semana confirmou a presença em Portugal de 02 a 06 de agosto -, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de 600 mil jovens.