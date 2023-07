JMJ: Governo alarga possibilidade de voos noturnos em Lisboa

© Líbia Florentino/Global Imagens (arquivo)

Os voos noturnos no aeroporto de Lisboa vão ser possíveis, sem número limite, num período mais alargado, de esta sexta-feira ao dia 8 de agosto, segundo uma portaria aprovada pelo Governo e já publicada em Diário da República.

A portaria "cria um regime excecional relativo à operação de aeronaves" no Aeroporto Humberto Delgado entre os dias 28 de julho e 8 de agosto, diz-se no documento.

E acrescenta: "O regime excecional previsto no número anterior abrange, apenas, os movimentos aéreos programados com faixa horária atribuída, que, por razões inopinadas e não controláveis pela transportadora aérea, possam sofrer atrasos que obriguem a que o voo entre no período noturno no período compreendido entre as 00h00 e as 02h00".

No período da madrugada há também mudanças. De acordo com a portaria podem também ser antecipados voos para o período compreendido entre as 05h30 e as 06h00, desde que tenham faixa horária atribuída para o período entre as 06h00 e as 06h30.

A portaria não estabelece qualquer limite no número de voos que podem ocorrer nesses períodos.

A medida surge a propósito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), de 1 a 6 de agosto em Lisboa, com a previsão, diz o Governo de a capital receber um milhão de peregrinos, que deverão usar especialmente o transporte aéreo.

No Aeroporto de Lisboa, por norma, o tráfego noturno é restringido entre as 00h00 e as 06h00.

Mas, segundo uma portaria criada quando da organização do Euro 2004, pode ocorrer nesse período um total de 91 voos por semana.