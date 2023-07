JMJ: Mais de dois mil chefes de equipa receberam formação de fuzileiros

Por Cristina Lai Men 27 Julho, 2023 • 10:15 Partilhar este artigo Facebook

Os fuzileiros, que têm um Centro de Referência em Liderança, deram formação a mais de dois mil chefes de equipa voluntários na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Com início em Fevereiro, as acções em pequenos grupos terminaram na quarta-feira nos jardins do Casino Estoril.

À TSF, os fuzileiros revelaram que dar as formações foi um desafio, uma vez que nunca o tinham feito com um grupo com mais de 40 pessoas.

Os chefes de equipa receberam formação teórica e prática e, agora, terão de aplicar os conhecimentos de liderança durante a próxima semana, quando começar a JMJ.