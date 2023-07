JMJ mobiliza 20 mil efetivos das forças de segurança. Mais de metade dos agentes da PSP são voluntários

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai mobilizar 20 mil efetivos de todas as forças de segurança. As contas são feitas pelo ministro da Administração Interna.

Entrevistado por Fernando Alves para o Jornal da Jornada Mundial da Juventude, da TSF, José Luís Carneiro salienta que metade dos agentes da PSP inscreveram-se como voluntários e explica que o sentimento de segurança passa também pela visibilidade da polícia.

"Falamos de uma operação que terá cerca de 20 mil elementos de todas as forças e serviços de segurança, haverá um policiamento de maior visibilidade. Haverá, naturalmente, nas entradas da Área Metropolitana de Lisboa todo um conjunto de percursos e de rotas que serão objeto desse controlo rodoviário por parte da Guarda Nacional Republicana. Entrados na área Metropolitana de Lisboa, é a Polícia de Segurança Pública que tem o domínio, nomeadamente do comando operacional e dos comandos táticos em relação à segurança", explica à TSF o ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro adianta que, dos cerca de dez mil agentes da PSP, "mais de 50% voluntariam-se para que esta operação de segurança seja um sucesso à semelhança daquelas que já tivemos por outras visitas de Sua Santidade".

Questionado sobre os receios de que a JMJ prejudique o combate aos incêndios, o governante garante que isso não irá acontecer.

"São dois dispositivos diferentes, ou seja, há um dispositivo especial de combate aos incêndios rurais e depois há um dispositivo especificamente vocacionado para a Jornada Mundial da Juventude. Este dispositivo, especialmente vocacionado para a Jornada Mundial da Juventude, foi constituído num diálogo direto do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil e do Comandante Nacional de Proteção Civil com as associações humanitárias dos bombeiros, que estima um efetivo até três mil bombeiros das diferentes associações humanitárias", esclarece.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da JMJ, que decorre entre 1 e 6 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas, nesta 15.ª edição.