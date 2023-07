JMJ: "Não estamos prontos." Câmara de Cascais preparada para improvisar e desenrascar

Carlos Carreiras © Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

A mobilidade durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) levanta "sérias preocupações" ao presidente da Câmara de Cascais, que vai andar de moto durante o evento, para poder deslocar-se, a todo o momento, para qualquer parte do concelho. Carlos Carreiras explica que a autarquia não podia correr o risco de ficar com a polícia municipal parada no trânsito. Por isso, "alugámos um conjunto de motas", cerca de uma dezena, e "uma delas ficará adstrita" ao autarca.

No plano da Câmara de Cascais para a JMJ, foi também criada uma linha de comunicações redundante, a pensar nos serviços da Protecção Civil, segurança e organização da JMJ. "Se cai a rede de telemóveis, não posso ficar isolado", realça Carlos Carreiras, que destinou alguns rádios para a Conferência Episcopal espanhola, para "estar sempre em contacto".

Cascais espera a "maior concentração de peregrinos espanhóis que vêm à Jornada". Carlos Carreiras calcula que sejam 35 mil a 40 mil, ou seja, mais de metade dos 60 mil que devem ficar alojados no concelho. Em alguns dias, o número de peregrinos em Cascais pode chegar aos 250 mil, tendo em conta as actividades programadas durante a JMJ.

O presidente da Câmara de Cascais irá ainda receber em casa, até 10 peregrinos, uma vez que se inscreveu como família de acolhimento. Em declarações à TSF, Carlos Carreiras explica que a família era muito grande, mas "as filhas foram casando" e a casa ganhou espaço. Por isso, "terei todo o gosto" em receber os peregrinos, até porque numa família grande "tudo está sempre preparado" e existe uma grande "flexibilidade de espírito" para acolher mais pessoas. Como curiosidade, Carlos Carreiras revela que a grande preocupação no acolhimento dos peregrinos "é um cão maior" que tem em casa e que terá de se habituar à presença dos estranhos. "Se algum dos peregrinos tiver medo de cães, o cão terá de ficar fechado todos os dias, pelo menos de manhã e à noite", conclui com um sorriso.

A Câmara de Cascais apresenta esta semana o plano detalhado para a JMJ.

