JMJ obriga a encerrar ruas da baixa de Lisboa nos dias 1, 3 e 4 de agosto

Várias ruas entre o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço vão estar encerradas nos dias 1, 3 e 4 de agosto, por causa da realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.

Num documento da Câmara Municipal de Lisboa citado pela Renascença, revela-se que o evento leva a que as praças do Rossio e dos Restauradores estejam totalmente encerradas nesses dias, bem como as vias centrais da Avenida da Liberdade e a rotunda central do Marquês de Pombal.

Junto ao Tejo, os carros não poderão circular em redor da Praça do Comércio, incluindo a zona que entre o Largo do Corpo Santo, a Avenida Ribeira das Naus e o Campo das Cebolas.

No Parque Eduardo VII, o trânsito vai estar encerrado desde o topo, junto ao Palácio da Justiça.

Constrangimentos previstos no Parque das Nações nos dias 5 e 6 de agosto

A realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai causar constrangimentos na freguesia lisboeta do Parque das Nações nos dias 5 e 6 de agosto, estando previsto o corte do IC2 (Itinerário Complementar), divulgou esta terça-feira a autarquia.

A informação consta de uma nota publicada no Facebook da Junta de Freguesia do Parque das Nações, assinada pelo presidente daquela autarquia, Carlos Ardisson (CDS-PP), e foram transmitidas numa reunião realizada na segunda-feira e na qual foi apresentando o plano provisório de mobilidade para a JMJ.

Segundo adianta a nota, a Junta de Freguesia do Parque das Nações só terá condicionamentos nos dias 5 e 6 de agosto, datas em que se realizam cerimónias no Parque Tejo-Trancão.

O corte à circulação do IC2, entre as 23h50 do dia 4 de agosto e a noite do dia 6 para dia 7, é um dos exemplos de constrangimentos que se irão verificar naquela zona.