JN comemora 133.º aniversário e lança especial sobre os municípios portugueses

© Miguel Pereira da Silva / LUSA

Por TSF 02 Junho, 2021 • 09:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Territórios em transição" é o mote lançado à reflexão pública pelo Jornal de Notícias em dia de aniversário. Nas 92 páginas da edição com que assinala hoje os 133 anos, o JN reafirma-se como um jornal livre, de proximidade.

Inês Cardoso, a diretora do JN, referiu-se esta manhã na TSF, ao modo como, muitas vezes, muitos se esquecem do papel que os jornais desempenham em territórios de baixa densidade onde a distribuição não traz rentabilidade. Um jornal é, por isso, ainda mais nesses lugares, uma bandeira de cidadania

Ouça aqui as declarações de Inês Cardoso 00:00 00:00

A proximidade está no ADN do JN que, sendo nacional, sabe o que é estar fora do centro de decisão. Está escrito no editorial deste dia de aniversário do jornal.

No dia em que o Jornal de Notícias celebra 133 anos e a poucos meses das Autárquicas 2021, o jornal lançou um especial sobre os municípios portugueses. Veja aqui.