João Loureiro interrogado no Brasil, uma nega ao Chega e outros destaques TSF

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por TSF 19 Fevereiro, 2021 • 22:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O advogado português João Loureiro foi, esta sexta-feira, interrogado durante quatro horas pela Polícia Federal, no Brasil, no âmbito do caso do avião em que foram encontrados 500 quilos de cocaína, apurou a TSF. O depoimento vai agora ser confrontado com as provas do inquérito.

A empresa responsável pelo Falcon 900 que tinha Tires como destino garantiu, esta tarde, ter sido "surpreendida" pela descoberta e explicou que os estupefacientes foram encontrados depois de uma ação de manutenção pedida pelo comandante.

O dia trouxe também a história de um "chega p'ra lá" ao próprio Chega. A protagonista é a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, que foi sondada pelo partido de André Ventura para Lisboa, mas rejeitou o convite. Mas, à TSF, lembrou que a vida partidária no futuro está em aberto... e que é do PSD.

O fim de semana promete ser de rebuliço. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou esta sexta-feira para um agravamento do estado do tempo em Portugal continental no fim de semana, com chuva e vento fortes, possibilidade de queda de granizo, de neve e risco de cheias. E há cuidados a ter, como sempre.

Lá por fora - muito por fora -, o Perseverance continua a enviar-nos imagens da sua viagem a Marte. Hoje declarou o seu amor por rochas, não se mostrando menos intrigado pela história da sua formação. Serão de origem sedimentar ou vulcânica? Veja aqui os postais:

Terminamos em Portugal a viagem pelas notícias desta sexta-feira. E há boas notícias. O índice de transmissibilidade (Rt) da Covid-19 em Portugal voltou a descer e está agora nos 0,66, o que representa o Rt mais baixo da Europa. Na prática, cada 100 doentes com Covid-19 estão a contagiar, em média, 66 pessoas.