João Paulo Baltazar cessa funções de diretor informação da rádio pública

A administração da RTP "fez cessar as funções" de diretor de informação da rádio do jornalista João Paulo Baltazar, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte oficial da empresa, sendo Mário Rui Galego o nome indicado para o cargo.

João Paulo Baltazar, que era diretor de informação da rádio da RTP desde 2015, tinha confirmado à Lusa que tinha sido exonerado do cargo.

Contactada pela Lusa, fonte oficial disse que, "no âmbito das suas competências, o Conselho de Administração da RTP fez cessar as funções de diretor de informação da rádio exercidas pelo jornalista João Paulo Baltazar, enviando um pedido de parecer vinculativo à ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social], como resulta da lei, assim como um parecer, não vinculativo, ao Conselho de Redação da Rádio, aguardando os dois pareceres".

Esta substituição, de acordo com informação obtida pela Lusa, resulta do processo de reorganização interna que a RTP tem em curso em todas as áreas, a qual tem como objetivo maior flexibilidade, sinergias e capacidade de resposta aos desafios atuais.

Um das apostas da empresa assenta no rejuvenescimento da informação.