João Rendeiro volta a ser ouvido em tribunal na sexta-feira

João Rendeiro © Lionel Balteiro (arquivo)

Por TSF 15 Dezembro, 2021 • 14:05

João Rendeiro vai continuar detido na África do Sul, pelo menos, até sexta-feira. O antigo banqueiro começou a ser ouvido por um juiz esta quarta-feira, mas as alegações ainda não terminaram. Como amanhã é feriado no país para onde fugiu, Rendeiro regressa a tribunal na sexta-feira.

Do dia de hoje sobra a troca de argumentos entre a defesa e o Ministério Público, a SIC Notícias adianta que na audiência desta manhã foi discutido o pedido de extradição, com o representante do Ministério Público a adiantar que as autoridades portuguesas vão enviar, no prazo máximo de duas semanas, todas a documentação para dar início a este processo.

A defesa de João Rendeiro propôs dar uma caução de 40.000 rands (2.190 euros) ao defender o pedido de liberdade sob caução.