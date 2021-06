Joe Berardo detido, variante Delta com subida "galopante" e imunidade de grupo só se deve atingir aos 85%

O colecionador e empresário Joe Berardo © Gonçalo Villaverde / Global Imagens

O colecionador e empresário Joe Berardo foi detido, esta terça-feira de manhã, por suspeitas de crimes como burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais à Caixa Geral de Depósitos, banco através do qual conseguiu empréstimos em 2016, avança a TVI. A detenção aconteceu na sequência de uma megaoperação do Ministério Público e a Polícia Judiciária em Lisboa, Funchal e Sesimbra.

Relativamente à situação da Covid-19 em Portugal, o Instituto Nacional de Saúde Pública Dr. Ricardo Jorge (INSA) classifica como "galopante" o aumento de casos da variante Delta no país durante o último mês.

Perante este cenário, o médico intensivista José Artur Paiva admitiu que, com a variante delta, a imunidade de grupo só se deverá atingir perto dos 85% e disse que a redução da idade dos doentes internados prova a efetividade das vacinas.

Os funcionários públicos que optem por trabalhar no interior do país recebem um incentivo de 4,77 euros por dia e mais dois dias de férias por ano, ao abrigo de uma portaria esta terça-feira publicada em Diário da República.

Já é legal: os portugueses podem comer insetos. São sete as espécies de insetos que a DGAV permitiu a comercialização em Portugal, entre eles, dois tipos de grilos, dois tipos de larvas, dois géneros de gafanhotos e um besouro.

Guilherme Pereira, um produtor português da Portugal Bugs, está satisfeito com a legalização do consumo de insetos e confessa que estavam à espera deste enquadramento legal. "Era disto que estávamos à espera para podermos avançar com a comercialização dos nossos produtos, já vimos, há mais de três anos, a tentar que isto aconteça e é bom que agora já possamos avançar e começar a trabalhar".