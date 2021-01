Jogador do Alverca Alex Apolinário cai inanimado em campo durante um jogo

Por TSF/Lusa 03 Janeiro, 2021 • 12:32 Partilhar este artigo Facebook

O jogador do Alverca Alex Apolinário caiu inanimado em campo durante um jogo com o União Almeirim. A notícia foi avançada pelo Observador.

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do jogo, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.

De acordo com a página de facebook da página do clube, o jogador sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

"O atleta foi imediatamente atendido pelos profissionais de saúde do FC Alverca Futebol SAD, devidamente treinados, com desfibrilador, que está sempre presente nos jogos e treinos da equipa", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por União de Almeirim, SAD (@uniaodealmeirimsad)

Alex Apolinário foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira pelos bombeiros de Alverca, que realizaram manobras de reanimação ainda no relvado.

Com a gravidade da situação, o árbitro e os jogadores entenderam não existir condições para o jogo prosseguir, unindo-se no círculo central abraçados.