Joias para que vos quero. Um leiam que apoia os Médicos do Mundo

Dar valor ao que tem valor, a divisa é talhada para o negócio, mas a equipa da Leiloeira Santo Eloy acredita que através da venda de peças de ourivesaria, também se cuidam outros valores. E assim nasce o Leilão Solidário nº 1, da casa fundada por José Baptista, gemólogo e perito em joias e pedras preciosas. A vida é bela, e 5% do lucro do leilão deste domingo, reverte para a missão da Associação Médicos do Mundo.