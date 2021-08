Jorge Sampaio internado, Cristiano Ronaldo regressa ao Manchester United e outros destaques TSF

Cristiano Ronaldo © EPA

Está internado no hospital de Santa Cruz Jorge Sampaio. O antigo chefe de Estado apresenta "dificuldades respiratórias". A TSF dá-lhe os pormenores de uma das notícias do dia, aqui.

Outro dos destaques do dia é um regresso. Ronaldo fará uma viagem Itália - Inglaterra, mas com escala em Lisboa. Saiba tudo sobre a contratação do Manchester United, o clube que o internacional português representou entre 2003 e 2009 e que já tinha demonstrado estar na corrida pelo jogador.

Ruído, bebidas alcoólicas e um convívio de centenas de pessoas. Dois ajuntamentos, com um total de 500 pessoas, foram nesta madrugada interrompidos na Figueira da Foz. Pode saber aqui como tudo aconteceu.

Chegarão até sábado a Portugal 56 afegãos. A ministra Mariana Vieira da Silva explicou que o processo de acolhimento destes afegãos vai ter agora duas fases, como lhe explica aqui a TSF.

"Estupefacto." É assim que se diz sentir o setor de alojamento local lisboeta com o anúncio de Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, que, em entrevista à TSF e ao DN, promete proibir a abertura de novos alojamentos locais se vencer as eleições de outubro. Conheça os contornos desta história.

E pode também ler a entrevista que esteve na base de toda a polémica, aqui.

Já na segunda maior autarquia do país, a sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN revela que Rui Moreira tem potencial de voto de 74%. 40% dos inquiridos dizem não conhecer o candidato do PS e 33% o do PSD. A TSF esclarece-o, aqui.

James Rodríguez pode estar a caminho do FC Porto, com Luis Díaz envolvido no negócio. Leia aqui toda a história.