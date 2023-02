Jornada Mundial da Juventude. Câmara de Lisboa e Igreja estão "a pedalar no mesmo sentido"

O vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia © António Cotrim/Lusa

Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, assegura que Igreja e autarquia estão "a pedalar no mesmo sentido" nos preparativos a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Em declarações aos jornalistas esta quinta-feira, à margem da iniciativa "Comboios de Bicicleta", Programa Municipal de Mobilidade Escolar, Filipe Anacoreta Correia explica que as conversações entre as duas entidades estão a decorrer "com muita discrição".

"Estamos muito confiantes que, no final, vamos encontrar uma solução que seja a contento daquilo que foi a preocupação manifestada também publicamente pelo presidente da câmara", no sentido de baixar os custos do altar-palco principal.

"Falaremos no final, a uma só voz, com a igreja. Neste momento é tempo de trabalho, rigor e discrição", reforçou, escusando-se a adiantar detalhes sobre o que tem vindo a ser discutido.

Tal como para andar de bicicleta, compara, "é preciso equilíbrio, é preciso pedalar e olhar para a frente."

A menos 180 dias da Jornada Mundial da Juventude, Filipe Anacoreta Correia assegura que todos estão "muito confiantes em relação àquilo que serão os resultados finais".

O valor e a dimensão do palco que vai ser construído no Parque Tejo, para a JMJ vão ser decididos esta quinta-feira, numa reunião que junta todos os intervenientes no processo.

Esta quinta-feira, Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação da JMJ, disse que fala todos os dias com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e garantiu que pediu para acompanhar a partir de agora cada "aquisição e cada concurso", para "validar" tudo o que é indispensável ou não.