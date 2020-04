Jornada Mundial da Juventude em Lisboa adiada. Papa em Portugal só em 2023

Papa Francisco durante a mensagem de Natal Urbi et Orbi © Epa/Vaticano

A próxima jornada Mundial da Juventude, que se deveria realizar em Lisboa em 2022, foi adiada para agosto de 2023 devido à pandemia de covid-19, anunciou esta segunda-feira o Vaticano.

"Devido à atual situação de saúde e suas consequências no movimento e agregação de jovens e famílias, o Santo Padre, juntamente com o Dicastério para Leigos, Família e Vida, decidiu adiar o próximo Encontro Mundial da Família por um ano, agendado para Roma, em junho de 2021, e a próxima Jornada Mundial da Juventude, agendada em Lisboa em agosto de 2022, respetivamente em junho de 2022 e agosto de 2023", diz o Vaticano em comunicado.

O evento, que se vai realizar em Lisboa, vai contar com a presença do Papa. A última vez que Portugal recebeu um Santo Padre foi em maio de 2017, nas celebrações do centenário das aparições em Fátima.

A última Jornada Mundial da Juventude realizou-se em 2019, na Cidade do Panamá, onde foi anunciado que Lisboa iria receber a próximo evento religiosos que junta milhares de jovens.