Reportagem TSF "A Ilha do Tempo" vence Prémio Gazeta de Rádio. Ouça e leia o trabalho premiado

O jornalista Nuno Guedes e o sonoplasta Pedro Picoto venceram, esta sexta-feira, o Prémio Gazeta de Rádio, com a reportagem da TSF "A Ilha do Tempo".

Ouça aqui "A Ilha do Tempo", um trabalho de Nuno Guedes, com sonoplastia de Pedro Picoto 00:00 00:00

O trabalho jornalístico incide sobre a ilha do Corvo, nos Açores, o primeiro sítio da Europa onde quase todos os habitantes foram vacinados contra a Covid-19.

"A Ilha do Tempo" tinha sido já distinguida, este ano, com o Prémio Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) de Jornalismo e Poder Local na categoria Rádio.

Também o repórter fotográfico Reinaldo Rodrigues, da Global Imagens, venceu o Prémio Gazeta Multimédia com o trabalho "Um outro país", publicado na TSF, no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias.

Os prémios Gazeta, os mais importantes do jornalismo nacional, são atribuídos pelo Clube de Jornalistas, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Mutualista Montepio.

Lista completa de premiados:

Gazeta de Mérito - Fernando Dacosta

Gazeta Revelação - Márcia Sobral, "Nude" (TVI)

Gazeta de Televisão - Carlos Rico, "Alentejo, azeite e água" (SIC)

Gazeta de Imprensa - Joana Pereira Bastos, "As férias da liberdade" (Expresso)

Gazeta de Rádio - Nuno Guedes, "A ilha do tempo" (TSF)

Gazeta de Multimédia - Reinaldo Rodrigues, "Um outro país" (Global Imagens)

Gazeta de Fotografia - Tiago Miranda, "Nós somos oito mil histórias" (Expresso)

Gazeta de Imprensa Regional - A Mensagem de Lisboa