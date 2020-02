José Cutileiro recorda Pulido Valente, "o melhor cronista político" desde o 25 de Abril

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 21 Fevereiro, 2020 • 19:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Quando éramos novos, ele era um miúdo e eu era já quase um homem..." É assim que o embaixador José Cutileiro começa a recordar, à TSF, Vasco Pulido Valente, que morreu esta sexta-feira, aos 78 anos.

Conheceram-se ao longo de vários anos. Cutileiro recorda Pulido Valente "na altura da Aliança Democrática, quando o Vasco resolveu seguir o Sá Carneiro e deixar o Partido Socialista". A morte de Sá Carneiro foi, para Vasco Pulido Valente, "um trauma enorme".

"Há muita gente que não gostava dele, eu próprio gostei sempre dele mas, às vezes, não sabia se ele me falaria ou não." José Cutileiro recorda Vasco Pulido Valente. 00:00 00:00

"Era um homem muito inteligente, muito divertido, com um feitio complicado. Há muita gente que não gostava dele, eu próprio gostei sempre dele mas, às vezes, não sabia se ele me falaria ou não quando o encontrava, porque ele zangava-se com as pessoas", explica o embaixador.

O vazio que fica é, sobretudo "o da lucidez e da maneira de escrever". Vasco Pulido Valente foi, desde o 25 de Abril, "o melhor cronista político que tivemos, o mais divertido de ler e o mais profundo a ver as coisas".

Historiador, há quem acuse Vasco Pulido Valente de não o ter sido "a full-time" por não ter feito "investigação própria sobre algumas coisas".

Ainda assim, explica José Cutileiro, o livro "O Poder e o Povo", sobre a revolução republicana, é "admirável e ajudou muito a colocar a República em perspetiva, sobretudo para quem, no tempo de Salazar e de Caetano, era de tradição republicana e tinha uma visão demasiado enaltecida do que a República tinha sido".

"Aprendi com ele, ri-me com ele. Vai fazer muita falta", lamenta José Cutileiro. O escritor, comentador político e historiador Vasco Pulido Valente morreu, esta sexta-feira, aos 78 anos.

Leia aqui o "Bloco de Notas", o espaço de opinião de José Cutileiro.