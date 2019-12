José Fragoso sucede a Maria Flor Pedroso na direção de informação da RTP

© João Silva/ Global Imagens

O até aqui diretor de programas da RTP, José Fragoso, foi escolhido pelo conselho de administração da RTP para, daqui em diante, acumular as suas funções com a de diretor de informação.

A notícia é avançada pelo Público , que explica que José Fragoso vai assim tornar-se numa espécie de diretor-geral do canal público de televisão.

A última vez que a RTP teve alguém a ocupar estes dois cargos em simultâneo foi em 2001, quando Emídio Rangel acumulou as funções sob a presidência de João Carlos Silva.

Carlos Daniel, Adília Godinho e António José Teixeira integram a equipa como diretores-adjuntos.

Na segunda-feira, 16 de dezembro, Maria Flor Pedroso colocou o seu lugar à disposição por considerar não ter "condições para a prossecução de um trabalho sério", no âmbito do conflito que envolveu a diretora de informação da televisão da RTP e o programa "Sexta às 9" coordenado por Sandra Felgueiras, que envolveu uma investigação sobre o ISCEM, tendo a administração aceitado.

Em causa está um relato feito pela coordenadora do programa, em 11 de dezembro, numa reunião com o Conselho de Redação (CR) a propósito do programa sobre o lítio, em que adiantou que o "Sexta às 9" estava a investigar suspeitas de corrupção no âmbito do processo de encerramento do Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM), que passava pelo alegado recebimento indevido de "dinheiro vivo".

Nesse âmbito, Sandra Felgueiras acusou Maria Flor Pedroso de ter transmitido informação privilegiada à visada na reportagem [diretora do ISCEM, Regina Moreira], o que a diretora de informação da RTP "rejeitou liminarmente", de acordo com as atas do CR e com a posição enviada à redação pela diretora de informação da RTP na passada sexta-feira, a que a Lusa teve acesso.