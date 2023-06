José Guerreiro é o novo presidente do IPMA

© Igor Martins / Global Imagens (arquivo)

O biólogo José Guerreiro é o novo presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), substituindo o geofísico Miguel Miranda, que se reformou, anunciou esta quinta-feira a entidade no seu portal.

Doutorado em Ecologia e Biossistemática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), onde é professor com agregação em ciências do mar, José Guerreiro iniciou hoje funções como presidente do IPMA.

José Guerreiro foi secretário de Estado do Ambiente no primeiro Governo socialista de António Guterres, entre 1995 e 1999, tutelando o então Instituto de Meteorologia, Instituto da Conservação da Natureza e o Instituto de Promoção Ambiental (Ipamb).

O docente foi ainda diretor-geral do Ambiente e presidente do Ipamb.

Atualmente, José Guerreiro integrava o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Conselho Nacional da Ordem dos Biólogos, da qual foi bastonário.

O IPMA realça como "principais áreas de interesse" de José Guerreiro "a política e governança de ambiente e do mar, a conservação da natureza e a gestão ambiental".

O geofísico Miguel Miranda, que presidiu ao IPMA durante 10 anos, jubilou-se na passada sexta-feira numa cerimónia que decorreu na FCUL, onde deu a sua última aula.

O IPMA é um dos oito laboratórios do Estado e é tutelado pelos ministérios da Economia e Mar e da Agricultura e Alimentação.

Da lista de funções do instituto constam previsões e avisos sobre o estado do tempo, previsões sobre o estado do mar, acompanhamento do clima e da atividade sísmica, monitorização de biotoxinas em bivalves, do índice ultravioleta e do perigo de incêndio.