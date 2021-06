Jovem de 15 anos desaparecido no rio Tejo na zona do Cais de Alhandra

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (Arquivo)

Um jovem de 15 anos desapareceu esta terça-feira no rio Tejo, na zona do Cais de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, em Lisboa, depois de se ter sentido mal, adiantou a Polícia Marítima.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Polícia Marítima explicou que o rapaz estava acompanhado por um colega e que, pelas 16:20, ainda estavam a ocorrer os trabalhos de busca e salvamento.

Em comunicado, ao qual a Lusa teve acesso, a Autoridade Marítima Nacional esclareceu que o jovem desapareceu "depois de se ter sentido mal enquanto nadava".

Segundo a Polícia Marítima, após o alerta, foram "de imediato ativados para o local elementos da Polícia Marítima, da Estação Salva-vidas de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Alhandra, Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de Santa Iria"

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o desaparecimento foi dado às 14:17.

O CDOS de Lisboa indicou ainda que, no local, se encontram nove veículos, cinco embarcações e 27 operacionais.

A Polícia Marítima acrescentou que também já foi ativado um grupo de mergulho forense daquela autoridade que juntar-se-á às buscas, lembrando que o seu gabinete de psicologia se encontra, neste momento, "a apoiar os familiares da vítima".