Jovens ativistas pelo clima condenados a multa de 295 euros por desobediência

Os jovens alegaram que não estavam a incomodar ninguém com o "protesto pacífico" em defesa do clima

Os quatro jovens ativistas pelo clima que ocuparam a Faculdade de Letras de Lisboa há cerca de um mês foram esta sexta-feira condenados a uma pena de multa de 295 euros por um crime de desobediência.

"Independentemente das causas que cada um abraça, tem que o fazer de acordo com as regras da sociedade", disse o juiz António Calado na leitura da sentença no Campos da Justiça, em Lisboa.

Os quatro ativistas consideraram que as suas detenções pela PSP no dia 11 de novembro, na Faculdade de Letras de Lisboa, resultaram de uma "decisão arbitrária" da direção daquela universidade.

Na altura, os jovens - conhecidos no meio estudantil por "Ana", "Nemo", "Artur" e "Mateus" - alegaram que não estavam a incomodar ninguém com o "protesto pacífico" em defesa do clima.

Na segunda semana de novembro deste ano, seis escolas secundárias e faculdades em Lisboa foram ocupadas por grupos de estudantes que protestavam pelo fim da exploração dos combustíveis fósseis até 2023.