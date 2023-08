Jovens em festa e cânticos em Lisboa. As imagens dos milhares de peregrinos no arranque da JMJ

No primeiro dia, inscreveram-se já 354 mil peregrinos para participar na JMJ.

Por Maria Ramos Santos 01 Ago, 2023 • 20:16

No primeiro dia, inscreveram-se já 354 mil peregrinos para participar na JMJ.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) começou esta terça-feira, em Lisboa, e prolonga-se até domingo, dia 6 de agosto. As ruas de Lisboa encheram-se de peregrinos vestidos com t-shirts do evento, ou com bandeiras dos países de origem. No meio de cânticos e atividades lúdicas, o primeiro dia ficou marcado pelo Festival da Juventude e pela missa de abertura, na Colina do Encontro (Parque Eduardo VII).

Durante esta terça-feira, inscreveram-se já 354 mil peregrinos de todos os países, exceto das Maldivas, e, destes, 77.224 são espanhóis, 59.469 são italianos e 43.742 são portugueses, revelou a organização.

Ainda do "top 5" fazem parte 42.482 franceses e 19.196 norte-americanos, disse o diretor de logística do Comité Organizador Local, Jorge Messias, em conferência de imprensa. No entanto, os números podem alterar-se, uma vez que as inscrições só terminam no domingo.

O Papa Francisco chegará a Lisboa às 10h00 de quarta-feira e participará em cerimónias como a de boas-vindas no Palácio Nacional de Belém e a de acolhimento no Parque Eduardo VII.