Jovens favoráveis à eutanásia, aborto, casamento gay e com grande preocupação com a guerra

Por Filipe Santa-Bárbara 23 Julho, 2023 • 12:29

Quando o tema são as chamadas "causas fraturantes", a divisão que provoca nos jovens é mínima. De acordo com um estudo da Aximage realizado para a TSF, DN e JN, quando chamados a dizer se concordam com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a interrupção voluntária da gravidez ou a eutanásia, os jovens dizem "sim".

O caso da morte medicamente assistida - a última destas matérias a ser objeto de legislação em Portugal - é mesmo aquele em que menos jovens têm dúvidas. A lei da eutanásia merece a concordância de 77% dos inquiridos face a 6% que dizem discordar. São 15% aqueles que ficam a meio da ponte, sem concordar ou discordar, e 2% não têm opinião, valor que, de resto, se mantém nas outras questões.

Quando o tema é o fim da gravidez nas primeiras 10 semanas, a pedido da própria, 69% mostram concordância face aos 12% que dizem discordar. No caso daqueles que não concordam nem discordam, a percentagem é de 17%. Aqui, da pequena faixa dos que discordam, são mais homens do que as mulheres a manifestar essa opinião.

Já no caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo, apenas 10% dizem que não são favoráveis. Mais de dois terços (69%) estão de acordo e são 19% aqueles que nem concordam nem discordam.

Guerra na Ucrânia é "grande preocupação"

Este estudo da Aximage quis também perceber qual o grau de preocupação com a guerra na Ucrânia e a percentagem é elevada: 69% dos inquiridos revelam uma preocupação grande ou muito grande.

Em sentindo inverso são apenas 6% aqueles que revelam uma "pequena ou muito pequena preocupação", restando 23% com uma preocupação que consideram ser "média".

Ficha Técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, DN e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos jovens em Portugal abordando temas da atualidade nacional política, económica e social.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 11 e 14 de julho de 2023. Foram recolhidas 803 entrevistas de residentes em Portugal entre os 18 e os 34 anos. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e região.

À amostra de 803 entrevistas corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,5%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.