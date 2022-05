Jovens feministas encontram-se este fim de semana em Lisboa para discutir "violência online"

Uma em cada dez mulheres, a partir dos 15 anos, diz que já foi vítima de algum tipo de violência online © Fernando Veludo/Lusa

Este fim de semana acontece, em Lisboa, o Encontro Nacional de Jovens Feministas, que vão discutir o significado do feminismo nos dias de hoje, com destaque para o tema da violência na internet. Teresa Silva, vice-presidente da Rede de Jovens para a Igualdade, explicou que as participantes vão ter debates e workshops.

"Este ano vamos refletir sobre as questões da violência online, contra mulheres e raparigas. Questões como o que é o sexismo, que respostas estão a ser dadas pela União Europeia e Conselho da Europa sobre as questões da violência online, em que consiste e que diferentes formas assume. O que é também a violência sexual com base em imagens e, no fundo, trabalhar conjuntamente para que daqui possam sair algumas reflexões que possam depois ser incorporadas não só no trabalho na rede, mas que também possam servir de recomendações a organismos que tratam estas questões, inclusive organismos governamentais", explicou à TSF Teresa Silva.

O encontro, que já vai na quinta edição, vai decorrer no Centro de Juventude de Lisboa, em Moscavide. De acordo com o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, uma em cada dez mulheres, a partir dos 15 anos, diz que já foi vítima de algum tipo de violência online, desde ameaças a perseguição, partilha de imagens, dados pessoais e assédio.