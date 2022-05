Jovens portugueses sinalizados por radicalização jihadista, Moreira da Silva diz "não" ao Chega e outros destaques TSF

Jorge Moreira da Silva © Artur Machado/Global Imagens

Esta quinta-feira, no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) foi revelado que, durante o confinamento, "foram sinalizados casos de jovens" que desenvolveram "rápidos processos de radicalização online" através de propaganda jihadista em Portugal.

No mesmo relatório, ficou conhecido que mais de um terço dos inquéritos abertos relativos a crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual dizem respeito a abuso sexual de menores, ultrapassando em mais do dobro os inquéritos de violação.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), fora da internet, a extrema-direita teve uma "fraca capacidade de mobilização", mas o mesmo não se pode dizer dos ambientes virtuais onde as autoridades portuguesas registaram, durante o ano passado, uma "crescente simpatia" de utilizadores portugueses "por correntes aceleracionistas (terroristas)".

Moreira da Silva garantiu, durante a participação no Fórum TSF, esta quinta-feira, que "o não" ao Chega é absoluto, e lembra "a linha vermelha" que traçou desde o início da corrida à liderança do PSD. O candidato considera que Luís Montenegro tem andado "a ziguezaguear", e alerta que o PSD "tem de ser claro" para "não encolher as chances" eleitorais. Pode ler ou reler o acompanhamento ao minuto da participação no Fórum TSF.

Na manhã desta quinta-feira, a Direção-Geral de Saúde confirmou a subida para 58 casos de infeção por varíola dos macacos em Portugal, mais nove em relação ao relatório publicado esta quarta-feira.

Nos EUA, um estudante foi detido na quarta-feira nos arredores de Dallas, no estado norte-americano do Texas, por ir para a escola com duas espingardas semiautomáticas no seu automóvel, informou o Departamento da Polícia de Richardson.

Portugal deu, esta quinta-feira autorização a Roman Abramovich, que tem passaporte português, para a venda do clube de futebol inglês Chelsea, revelou esta quinta-feira o ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Esta quinta-feira marca meio ano desde a eleição de Tiago Faria Lopes como presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC). Os primeiros meses da direção foram "intensos", considera Faria Lopes, em declarações à TSF. "Foram marcados pelas negociações com a TAP e pelo sentimento de união da classe na defesa dos seus direitos", algo que o Sindicato não tinha, na sua opinião, "há 20 anos".