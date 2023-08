Jovens que chegaram antes da hora retirados do Parque Eduardo VII por falta de revista

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Lusa 04 Agosto, 2023 • 12:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dezenas de jovens que aguardavam pacientemente junto ao palco do Parque Eduardo VII, em Lisboa, para ver o papa Francisco, que participa às 18h00 como peregrino na Via-Sacra, tiveram de ser retirados porque não passaram pelos pontos de revista.

Entre os jovens estavam Madalena, Leonor e Clara, que contaram à Lusa que fizeram questão de chegar muito cedo à "Colina do Encontro" (parque Eduardo VII) depois da desilusão que tiveram na terça-feira de não conseguirem ver o líder da Igreja Católica no encontro com milhares de jovens peregrinos vindos de todo o mundo, porque já não conseguiram entrar no recinto.

O calor que já se faz sentir não as demoveu do desejo de verem o papa: "Estamos preparadas! Temos chapéu, muita água e comida", disseram as jovens peregrinas quase em uníssono à Lusa, destacando o ambiente de alegria e de amizade que se vive no maior evento da Igreja Católica.

Uma voluntária explicou à Lusa que os jovens tiveram de sair porque não foram revistados pela polícia, condição obrigatória para entrar no recinto para acompanhar a Via Sacra, além de que o recinto só abre às 14h00.

Por outro lado, para entrar no Parque Eduardo VII, os peregrinos têm de se dirigir para os setores indicados nas respetivas credenciais. Os setores têm as letras A, B e C com as devidas cores, que correspondem à cor e a letra que está nas credenciais dos peregrinos.

Por todo o recinto, veem-se agora apenas voluntários, jornalistas, elementos da PSP, do INEM e cantoneiros que limpam as zonas verdes que mais tarde ficarão repletas de jovens para participar na Via Sacra, que decorrerá ao longo de cerca de 90 minutos, em que o Papa estará no palco, acompanhando o desenrolar da celebração como os restantes peregrinos.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.