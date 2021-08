Jovens dão "grande lição de maturidade". Dos 12 aos 15 anos já 150 mil agendaram vacinação

António Lacerda Sales © Rodrigo Antunes/Lusa

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde enalteceu os jovens que se vacinaram durante o último fim de semana, e destacou que mostraram saber estar à altura do desafio que a pandemia representa.

Nesta tarde, em Lustosa, no concelho de Lousada, António Lacerda Sales recorreu aos números, dizendo que se vacinaram mais de 160 mil pessoas nos últimos dois dias. O governante considera que é um resultado extraordinário, do qual há uma lição a tirar. "Foi uma grande lição de maturidade destes jovens, de 16 e 17 anos. Espero que essa lição de consciência cívica e de maturidade que estes nossos jovens nos deram se transmita agora também para as faixas mais jovens, dos 12 aos 15."

Lacerda Sales lembra que as primeiras tomas destes adolescentes vão acontecer nos "dois fins de semana subsequentes".

"Prevemos que, dada esta consciência e esta maturidade da nossa população, possam também ser dois fins de semana de grande vacinação", antecipou o secretário de Estado, que aponta o "bom indicador" de haver já, no princípio da semana, 150 mil jovens dessa faixa etária - dos 12 aos 15 anos - inscritos para a vacinação.

