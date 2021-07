Juiz Carlos Alexandre aceita imóveis de familiares como caução de Berardo

Joe Berardo © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O juiz Carlos Alexandre aceitou a proposta de Joe Berardo para o pagamento da caução no valor de 5 milhões de euros, no âmbito do caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

A notícia foi inicialmente avançada pelos jornais online Eco e Observador e foi, entretanto, confirmada pela TSF junto de fonte da defesa.

O pagamento será feito através de uma hipoteca de imóveis que estão em nome de uma sociedade de familiares e que valem muito mais do que o valor imposto ao comendador pelo Tribunal Central de Instrução Criminal.

Segundo a mesma fonte, Joe Berardo tinha de pagar uma caução de 5 milhões de euros para não ter de se apresentar regularmente às autoridades, mas os imóveis apresentados ao tribunal estão avaliados em 8 milhões euros.

Após primeiro interrogatório judicial, o empresário, que foi detido a 29 de junho, ficou indiciado de oito crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada, dois crimes de abuso de confiança qualificada e um crime de descaminho.

O advogado de Berardo, André Luíz Gomes, além dos mesmos crimes que o empresário, está também indiciado por mais quatro de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documento, falsidade informática, estes referentes às suas sociedades, tendo de prestar uma caução de um milhão de euros, entre outras medidas cautelares.

Segundo o Ministério Público, a investigação envolve um grupo "que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros" e que terá causado "um prejuízo de quase mil milhões de euros" à Caixa Geral de Depósitos (CGD), ao Novo Banco e ao BCP.

O caso conta com 11 arguidos (cinco pessoas individuais e seis pessoas coletivas) e foi tornado público depois de uma operação policial em que foram feitas cerca de meia centena de buscas, três das quais a estabelecimentos bancários.