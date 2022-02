Juiz Carlos Alexandre congela reforma de 15 mil euros a Manuel Pinho

Manuel Pinho, ex-ministro da Economia © André Luís Alves / Global Imagens

Por TSF 03 Fevereiro, 2022 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O juiz Carlos Alexandre congelou a reforma de 15 mil euros a Manuel Pinho e arrestou 13 bens do ex-ministro da Economia, avança a revista Sábado.

Recorde-se que Manuel Pinho está em prisão domiciliária, no âmbito do processo EDP em que é suspeito de crimes de corrupção. O antigo ministro da Economia fica agora a viver com 2115 euros mensais.

Os 13 bens arrestados provisoriamente são três imóveis em nome de Manuel Pinho e dez que estão em nome da mulher.

Manuel Pinho foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo. No processo EDP/CMEC, o Ministério Público imputa aos antigos administradores António Mexia e Manso Neto, em coautoria, quatro crimes de corrupção ativa e um crime de participação económica em negócio.

O caso está relacionado com os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) no qual Mexia e Manso Neto são suspeitos de corrupção e participação económica em negócio para a manutenção do contrato das rendas excessivas, no qual, segundo o Ministério Público, terão corrompido o ex-ministro da Economia Manuel Pinho e o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.

O processo tem ainda como arguidos o administrador da REN e antigo consultor de Manuel Pinho João Conceição, Artur Trindade, ex-secretário de Estado da Energia de um Governo PSD, Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado.