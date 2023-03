Juiz Ivo Rosa admite suspensão do processo Máfia do Sangue

Ivo Rosa © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Ivo Rosa considera que os crimes de branqueamento não se verificaram no processo Máfia do Sangue, também conhecido por "O Negativo", porque todos os concursos para aquisição do plasma obedeceram às regras e não prejudicaram o Estado. Já os crimes de corrupção para ato lícito prescreveram.

O juiz considerou que arguidos Luís Cunha Ribeiro, Paulo Lalanda e Castro e Manuela Carvalho só devem ir a julgamento pelos crimes de falsificação de documentos e por concessão e recebimento indevido de vantagem, escreve o jornal Público.

No entanto, como os crimes em causa não têm penas superiores a cinco anos, Ivo Rosa não exclui a suspensão do processo.

A audiência desta sexta-feira foi interrompida e retoma esta tarde para o Ministério Público e advogados se pronunciarem sobre a suspensão.

Em causa no processo Máfia do Sangue está o negócio do plasma sanguíneo, realizado entre Paulo Lalanda e da Castro (então administrador da Octapharma) e Luís Cunha Ribeiro, antigo presidente do INEM e ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

Os restantes arguidos foram despronunciados.