© Direitos Reservados

Por Lusa 15 Janeiro, 2020 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses indicou que houve esta quarta-feira de manhã uma agressão a uma juíza e a uma Procuradora do Ministério Público no Tribunal de Família e Menores de Matosinhos.

Ainda segundo a mesma fonte, as agressões "aconteceram no âmbito de uma audiência de regulação do poder parental".

Na sequência do incidente, uma mulher com cerca de 30 anos foi detida e conduzida às celas do tribunal de Matosinhos.